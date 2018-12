Ballon d'Or : Modric ne digère pas l'absence de Messi et Ronaldo à la cérémonie Le Croate n'a pas beaucoup apprécié que l'Argentin et le Portugais aient snobé la remise du Ballon d'Or, le 3 décembre dernier.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont brillé par leur absence le 3 décembre dernier à la cérémonie du Ballon d'Or organisée au Grand Palais à Paris. Le Portugais, deuxième du classement cette année et l'Argentin, cinquième, avaient pourtant été conviés par France Football à se joindre à la pléiade de stars venues à Paris.



«Visiblement, ces trophées n'ont d'importance que si ce sont eux qui les remportent»



Lauréat avec 753 points contre 476 pour Cristiano Ronaldo, Luka Modric a visiblement peu apprécié l'absence de ce duo qui a collectionné dix trophées depuis 2008: cinq pour «CR7» (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) et autant pour l'Argentin (2009, 2010, 2011, 2012 et 2015).



Dans un entretien accordé au journal croate Sportske Novosti, le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas dissimulé son amertume: «Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas venus. C'est leur choix, est-ce logique? Visiblement, ces trophées n'ont d'importance que si ce sont eux qui les remportent. Ce n'est pas juste pour les autres joueurs, pour ceux qui ont voté pour eux ces dix dernières années, ni pour le football et les fans. Mais chacun est libre d'agir comme il le souhaite», a confié l'international croate.



«Si on vote pour la qualité du joueur, il n'y a plus qu'à donner tous les trophées à Messi et Ronaldo et à abandonner tout vote»



Le finaliste malheureux de la Coupe du monde 2018 est aussi revenu sur certaines critiques concernant sa désignation comme Ballon d'Or. Les sœurs de Cristiano Ronaldo avaient crié au scandale après la victoire de Modric devant le Portugais, évoquant même la «mafia» régnant dans le football, pour expliquer ce qu'elles considéraient être une injustice.



«On parle des performances sur une saison, et cela voudrait dire que tous les entraîneurs, les joueurs, les légendes du football et les journalistes se sont tous trompés en même temps? Si on vote pour la qualité du joueur, il n'y a plus qu'à donner tous les trophées à Messi et Ronaldo et à abandonner tout vote», a rétorqué le tenant du titre de la Ligue des champions.















