Ballon d'Or: Sadio Mané aurait décidé de boycotter la cérémonie

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 19:21

Sadio Mané, grand espoir de l’Afrique pour le Ballon d’Or aurait décidé de ne pas faire le déplacement pour la capitale française où, la plus haute distinction individuelle du football sera décernée à qui de droit par France Football. Selon infosport cité par plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, le Sénégalais a souhaité rester à Liverpool.



Le vainqueur étant connu plusieurs jours avant la cérémonie, une possible fuite pourrait être à l’origine du comportement de l’attaquant des Reds qui a été très prolifique cette saison avec de nombreuses distinctions européennes.



Un confrère de Infosport a publié sur son compte twitter, l'arrivée de Léo Messi dans la capitale française.

