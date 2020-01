Ballon d’Or : Sadio Mané capte l'or au sommet des pyramides

’La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute.’’ Cet adage, Sadio Mané semble bien l’assimiler. Finaliste malheureux du Ballon d’Or africain l’année dernière, l’international sénégalais avait promis, sur le plateau de la Rts, de revenir en force pour l’édition de 2019. Chose promise, chose faite.



Et c’est sur le sol des pharaons d’Egypte, qui abrite ce mardi, la cérémonie des Caf Awards, que Sadio Mané sera couronné pour la première fois de son histoire. L’attaquant des Lions devient ainsi le deuxième Sénégalais à voir remporté cette distinction, après El Hadji Diouf en 2001 et 2002.



Mané prend aussi sa revanche devant son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, qui l’avait battu en 2018 à Dakar. En effet, lors de la cérémonie de Caf Awards de l’année dernière, les deux joueurs s’étaient retrouvés en finale pour cette distinction. Salah l’avait remporté en terre sénégalaise, en présence de Mané.



Cette année, l’Egyptien n’a pas fait le voyage chez lui pour assister à la cérémonie. Un geste mal apprécié par les Sénégalais qui reprochent à Salah de manquer de fair play.

