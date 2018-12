Ballon d'Or : Un journaliste qui a voté, n'existe pas ! Luka Modric a été élu Ballon d'Or lundi soir après le dépouillement des 180 votes des journalistes du monde entier (un vote par pays). Mais depuis la publication officielle de ces votes, certaines polémiques voient le jour. Ainsi, après le tweet publié lundi par le journaliste de Trinidad et Tobago qui affirme que son vote a été modifié, une autre histoire étrange vient d'être révélée.





Selon ce site d'information des Comores, le juré comorien du Ballon d’Or n’existe pas et son journal a disparu il y a six ans… En effet, selon le site Comorien Al-watwan, le journaliste des Comores Abdou Boina​ qui est censé avoir voté pour le Ballon d'Or (selon France Football), n'existe pas et le journal pour lequel il est censé travaillé, a fermé en 2012."Je suis surpris de voir que le quotidien Albalad des Comores existe. Que je sache et c'est la réalité, ce journal a fermé ses portes depuis près de six ans. Dans cet organe, il n'y a jamais eu de reporter du nom de Abdou Boina... Et il n'y a pas d'Abdou Boina dans l'Association comorienne des journalistes sportifs (ACJS)", ont expliqué l’ancien photographe du journal et le président de l'ACJS.Par ailleurs, France Football a également été critiqué aux Comores pour avoir présenté le pays avec un drapeau qui n'existe plus depuis dix-sept ans...Selon ce site d'information des Comores, le juré comorien du Ballon d’Or n’existe pas et son journal a disparu il y a six ans…

