Ballon d'Or africain : «Sadio est plus proche du sacre… », selon un journaliste Egyptien

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 07:41 | | 0 commentaire(s)|

Un journaliste égyptien désigne Sadio Mané comme probable vainqueur du Ballon d’Or africain! A quelques heures de la cérémonie de remise de ce trophée, Moataz Amr explique qu’il est plus proche d’être sacré que ses concurrents Salah et Mahrez. "En tant que égyptien, nous espérions que Salah remporte ce prix pour la troisième fois consécutive, mais Sadio Mané est plus proche d’être sacré au regard de ses performances de cette année", dit-t-il dans un entretien accordé à nos confrères de Wiwsport.

