Ballon d’Or: voici les footballeurs africains à monter sur le podium

Le meilleur footballeur de l’année FIFA est désigné chaque année par la FIFA au terme d’un vote, impliquant les sélectionneurs nationaux. Chez les hommes, cette distinction est créée en 1991 et, en juillet 2010, elle fusionne avec le Ballon d’or France Football. En 2016, la FIFA et France Football n’organisent plus l’élection du Ballon d’or, ce qui fait que la FIFA réactive son prix de Meilleur footballeur de l’année renommé The Best, Joueur de la FIFA.

Voici donc ci-dessous les seuls joueurs africains à monter sur le podium de la FIFA….

George Weah

George Oppong Weah est en tête de la liste des joueurs africains qui ont été nominés pour le titre de meilleur footballeur de l’année FIFA.

Originaire du Liberia, Weah a été révélé au monde par Arsène Wenger qui lui a donné la possibilité de réaliser son plus grand rêve en France. Il va alors surprendre le monde par son talent. Le footballeur libérien a joué entre autres pour le Paris Saint Germain et l’AC Milan

Ses capacités de frappe explosives ont fait de lui le choix numéro un des électeurs en 1995 alors qu’il battait Paolo Maldini et Jurgen Klinsman pour remporter le titre de meilleur footballeur de l’année FIFA.

L’année suivante, il a été présélectionné pour le prix, mais il a perdu contre Ronaldo, du Brésil, et Alan Shearer.

Samuel Eto’o Fils

Après Weah; L’Afrique a attendu dix ans avant que Samuel Eto’o Fils ne rende le continent encore plus fier.

La légende camerounaise a honoré le continent alors qu’il jouait encore au FC Barcelone en 2015 et il a été récompensé pour son travail acharné en figurant sur la liste des nominés pour le titre de meilleur footballeur de l’année FIFA

Il a terminé troisième après Ronaldinho et Frank Lampard.

Mohamed Salah



L’Afrique a depuis lutté pour figurer parmi les nominés voire remporter le trophée. Et c’est l’Egyptien Mohamed Salah qui a mis fin aux 13 années d’attente, après Samuel Eto’o.

Il a beaucoup brillé pendant sa première saison en Premier League, inscrivant 34 buts. Il a même remporté le titre de meilleur buteur et a inscrit 10 buts qui ont contribué à propulser Liverpool en finale de l’UEFA Champions League.

L’égyptien a été présélectionné cette année aux côtés de Cristiano Ronaldo et Luka Modric pour le titre de Joueur FIFA de l’année surnommé «The Best».

