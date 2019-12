Ballon d’or 2019: Le classement de Mané révolte les Sénégalais

Beaucoup de Sénégalais attendaient sa consécration pour le Ballon d’or. Hélas, Sadio Mané a terminé à la 4e place, derrière Messi, Van Dijk et Ronaldo. Un classement qui a provoqué l’ire des Sénégalais interrogés par Seneweb.



Sadio Mané à la 4e place du Ballon d’or. Des Sénégalais protestent et manifestent leur déception. A la commune de Dieuppeul-Derklé, des jeunes trouvés dans un coin de rue discutent du Ballon d’or. Certains parmi eux n’arrivent toujours pas à comprendre le classement de Sadio Mané. « Li ni yeufou yabaté. Le Ballon d’or bi Sadio ko momone (c’est du je m'en-foutisme. Le Ballon d’or appartenait vraiment à Sadio Mané) », a fait savoir Badara Gaye, un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années.



« C’est vraiment injuste. Nous sommes des amoureux du football et on a suivi toutes les prestations des cinq candidats. Et Sadio a été le joueur le plus marquant pour cette année 2019. Ce n’est pas que nous sommes des Sénégalais comme lui, mais c’est une affaire évidente. Je ne suis pas d’accord pour Messi », a laissé entendre Badara.



Saliou Dieng, menuisier de profession, abonde dans le même sens. « Sadio n’a pas gagné parce que c’est un Noir. On a subi trop d’injustices cette année. C’était la même chose à la Can. Sadio n’est pas l'égal de Messi, il est maintenant plus fort que lui », soutient-il.



Si certains rêvaient de voir Mané sur la plus haute marche du podium, d'autres soutiennent que c'est une évidence que Lionel Messi remporte le trophée.