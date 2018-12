Ballon d’or Africain 2018 : Mohamed Salah a-t-il largué Sadio Mané ? Le 9 janvier prochains, les Caf Awards à Dakar désigneront le meilleur joueur Africain de l’année 2018. Coéquipiers en club, Mohamed Salah et Sadio Mané sont les grandissimes favoris. A quelques semaines du verdict, l’Egyptien semble avoir une tête d’avance sur le Sénégalais.

En dépit de la qualification de Liverpool en 8es de finale de la Champions League aux dépens de Naples de Koulibaly, les nombreux fans de Sadio Mané étaient relativement déçus. Pour cause, estiment-ils, leur joueur préféré a vendangé une belle occasion de relancer la course au ballon d’or Africain qui sera décerné en début d’année à Dakar.



En effet, regrettent-ils, le numéro 10 des Reds de Liverpool a raté quelques opportunités de marquer des buts et … l’esprit des membres du jury qui va élire le successeur de Mohamed Salah.



Auteur justement du but qui a offert la qualification à son équipe, l’Egyptien a encore fait forte impression. Confortant ainsi les certitudes qu’il a pris de l’avance sur la concurrence, essentiellement celle de Sadio Mané, son principal challenger, qu’il avait déjà relégué largement derrière pour le ballon d’Or France Football récemment décerné au Croate Luka Modric.



En effet, là où son coéquipier égyptien chez les Reds est classé 6e, le quintuple Ballon d’Or sénégalais ne pointe qu’à la 22e place. Certains ont ainsi vite fait de dire que cette hiérarchie allait être respectée au niveau continental.





