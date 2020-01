Ballon d'or Africain 2019 : Mister George félicite Mané Seul ballon d’or France football africain et ancien ballon d’or africain, la légende du foot, devenu président de la République du Liberia, Georges Weah, a tenu à féliciter Sadio Mané après son sacre pour le ballon d’or 2019. « Je tiens à féliciter Sadio Mané pour avoir remporté le prix du joueur africain de l'année. Je suis très fier de lui pour cette réalisation historique et espérons qu'il servira d'inspiration à d'autres footballeurs professionnels africains en herbe », a, en effet, déclaré Weah dans un tweet.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 09:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos