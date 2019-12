Ballon d'or France football 2019: Maïmouna Ndoye Seck décèle «les incohérences» d'une liste …»

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 16:24

L’ancienne ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Maïmouna Ndoye Seck, décèle des «incohérences» sur la liste des candidats retenus au ballon d’or France Football 2019. Ce, avant même la cérémonie d’attribution, prévue ce lundi en début de soirée, à Paris (France).



En effet, sur son compte Twitter, elle a mentionné : «Ballon d'or France football 2019: les incohérences d'une liste qui aurait fuité», sans donner plus de détails, tout en publiant deux listes.





