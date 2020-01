Ballon d’or africain : Belmadi conteste encore le sacre de Sadio Mané Djamel Belmadi conteste, à nouveau, le sacre de Sadio Mané pour le ballon d’or africain 2019. Dans une intervention sur la radio nationale algérienne, il a d’abord contesté la décision de la CAF qui a désigné l’algérien Ismael Bennacer, meilleur joueur de la dernière Can, dénonçant le manque de professionnalisme de la Caf et sa négligence vis-à-vis de Ryad Mahrez, qui, a-t-il estimé, était le joueur algérien le plus en vue lors de cette compétition. Sur le sacre de Sadio Mané désigné ballon d’or, il a déclaré que la Caf ne valorise pas ses propres compétitions, oubliant sans doute que le meilleur joueur africain est désigné sur la base d’un vote.

