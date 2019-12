Ballon d’or africain : Jurgen Klopp prend position pour le choc Mané – Salah

Les attaquants Sadio Mané et Mohamed Salah vont se rendre le 07 janvier en Egypte pour la cérémonie de remise du ballon d’Or africain. L’occasion a été saisie par la presse pour demander à leur coach Jurgen Klopp son avis sur lequel des deux joueurs l’emportera. Ce, compte tenu de la difficulté à les départager.



« Je n’en ai aucune idée (…) Pour moi il sera facile, il y aurait deux premières places », explique Jurgen Klopp. Selon le coach de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah méritent tous les deux de remporter le prix du meilleur joueur africain de l’année. « Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais ils méritent tous les deux de l’emporter », conclut le technicien allemand.



Cette année pourtant, Sadio Mané est le favori pour remporter ce trophée. Au vu de sa saison avec Liverpool et de sa place de finaliste à la dernière CAN? il sera difficilement concurrencer. Ce même Klopp avait tenu un discours tout autre quand il fallait parer de Van Dijk et De Sadio Mané pour le Ballon d’Or mondial. Autant dire qu’il n’est pas bon juge.

