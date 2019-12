Ballon d’or africain : La CAF réduit sa liste et dévoile les 10 finalistes

Après avoir dévoilée il y a quelques jours une liste de 30 joueurs nommés pour le Ballon d’or africain, la CAF vient de publier une nouvelle liste de 10 noms. Sur celle-ci, figure 2 Sénégalais : Sadio Mané et Kalidou Koulibaly.



Arrivé 4e et premier joueur africain au Ballon d’or France-Football, le joueur de Liverpool, Sadio Mané, est le grand favori pour ce titre qui sera décerné le 7 janvier prochain au Caire, en Egypte. Le Sénégalais sera en concurrence avec son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, et surtout l’Algérien, Riyad Mahrez, vainqueur de la CAN 2019.



La liste des 10 nominés :



– André Onana (Ajax/Cameroun)

– Hakim Ziyech (Ajax/Maroc)

– Ismail Bennacer (AC Milan/Algérie)

– Kalidou Koulibaly (Naples/Sénégal)

– Mohamed Salah (Liverpool/Égypte)

– Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/Nigeria)

– Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

– Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie)

– Sadio Mané (Liverpool/Sénégal)

– Youcef Belaili ( Al-Ahli SC/Algérie)

