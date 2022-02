Bamba Fall : « Avant d’aller répondre à Macky, j’ai appelé Khalifa Sall… » Le nouveau ministre conseiller auprès du président de la République a tenu une conférence de presse ce 15 février pour donner des explications sur son ralliement à la mouvance présidentielle. Et selon le maire de la Médina, cela n’a rien d’une trahison. C‘est plutôt, indique-t-il, une volonté manifestée de travailler pour le Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Février 2022 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

« Avant d’aller répondre à cette audience, j’ai appelé Khalifa Sall pour lui dire que le président m’a appelé et il m’a répondu : ‘ok, c’est bon’. A la fin de l’audience, j’ai appelé Bougane Gueye Dany pour l’informer que le chef de l’Etat m’a nommé ministre conseiller. »



« Donc je demande aux journaux et aux experts de dimanche de se taire s’ils ne maîtrisent pas les choses. Le président m’a tendu la main pour l’intérêt du pays. Mais le chef de l’Etat ne m’a jamais parlé de BBY encore moins de l’APR », souligne-t-il.



Présent à la conférence de presse, le ministre Seydou Gueye a assuré que « tout ce qui concerne la Médina sera bien suivi au niveau du cabinet, des structures du gouvernement au grand bénéfice des populations de la Médina ».

walfnet



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook