Bamba Fall: "On a un plan de Thioki pour tirer d’affaire Khalifa Sall…" Bamba Fall était à l’ouverture ce jeudi du procès Khalifa Sall. Pour le maire de la Médina, l’objectif pour le régime de Macky Sall, c’est d’éliminer un adversaire politique. Mais, martèle-t-il, c’est peine perdue, Khalifa Sall ne sera pas sacrifié. A l’en croire, les vrais voleurs sont… au Port, au Coud, à Dakar Dem Dikk, à Petrotim etc." On ne se laissera pas faire. On a notre plan B..."

