Bamba Fall évoque le règlement n°5 de l’Uemoa: « Khalifa Sall n’a plus rien à faire en prison, que Macky Sall le libère » « Khalifa Sall n’a plus rien à faire en prison, que Macky Sall le libère », a déclaré ce samedi sur la RFM, le maire de la Médina.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|

Bamba Fall qui a réagi sur la RFM aux révélations du bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mbaye Guèye et a dénoncé ce qu’il qualifie de « justice à deux vitesses ». En effet, s’est-il interrogé, « pourquoi ce qui est valable pour Thione Seck n’est pas valable pour Khalifa Sall » ?

Selon Bamba Fall, l’ancien ministre de la Justice, Me Sidiki Kaba, doit être jugé pour ce qu’il a fait. Pour Bamba Fall, c’est une preuve de plus que « la détention de Khalifa Sall est purement politique ». Et de révéler, « j’étais à Reubeus, hier, pour rendre visite à Khalifa Sall, on a discuté du sujet, il en rigolait ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos