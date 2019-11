Bamba Fall : " je ne suis pas un khalifiste, Khalifa Sall n’est ni mon tuteur, ni mon père" Bamba Fall n’est pas sous la tutelle de Khalifa Sall. Et cela, il le crie haut et fort.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2019 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

« Ce que je fais, je le fais librement et je prends mes responsabilités. Chaque personne, au-delà de son parti, a sa propre liberté. Et moi, ma liberté m’indique d’aller avec Khalifa Sall et le soutenir pour qu’il puisse être président de la République », a-t-il indiqué dans une interview accordée à L’Observateur.

«Je l’ai dit partout, je suis et je reste avec Khalifa Sall. Quand il est candidat, je suis avec lui. Et quand il ne l’est pas, je suis libre de choisir où je vais. Je ne suis pas dans une dahira. Je suis un politicien libre. S’il n’est pas candidat, ce n’est pas à lui de me dire où je vais. J’ai dépassé le stade où on me donne un ndigël politique», poursuit-il.

Toutefois, martèle-t-il : «Khalifa Sall n’est pas plus responsable que nous. Je ne suis pas un Khalifiste, mais un socialiste derrière Khalifa Sall. Que cela soit clair pour tout le monde. Je ne crois pas à un homme mais à des valeurs… Khalifa Sall n’est ni mon tuteur ni mon père.»



