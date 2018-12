Bamba Fall, maire de la Médina: « De la prison, Khalifa Sall ira directement au Palais présidentiel »

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Décembre 2018

Le coordinateur départemental du mouvement Taxawu Sénégal ak Khalifa Sall de Tivaouane s’est retrouvé avec ses camarades ce week-end à Merina Dakhar, sous la présidence de Bamba Fall, par ailleurs maire de la Medina.



C’était pour remobiliser les troupes et lancer la campagne en direction de la prochaine élection présidentielle. Selon l'édition du jour de l’As qui donne l’information, Bamba Fall a déclaré que Khalifa Sall sortira de prison et ira directement au Palais Présidentiel. A cette occasion, Bamba Fall indique qu’il s’agira d’évaluer les opérations de parrainage dans le département qui se sont déroulées avec succès.



« Nous allons également aborder la question de la campagne électorale, qui fera de Khalifa Sall le vainqueur dans le département de Thiès. Demain, il fera jour et, de la prison, Khalifa Sall ira directement au Palais Présidentiel », affirme Bamba Fall avant d’ajouter : « les tenants du pouvoir sont en train de tout faire pour que Khalifa Sall ne soit pas candidat, mais nous sommes aussi en train de tout faire pour qu’il le soit ».















L’As



