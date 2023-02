Bambey: Aïda Mbodj officiellement intronisée ”Super Linguère” devant des leaders de Yewwi L’ancienne ministre de la Femme sous le régime libéral, Aida Mbodj a été officiellement intrpsniée ”Super Linguère” par le Buur Diognick Macoumba Mbodj et les autres diginitiares de la grande famille des Mbodj. La cérémonie solennelle a eu lieu, ce samedi, au stade omnisports de Bambey en présence de plusieurs dignitaires coutumiers dont le ”Ndèye- Ji-Reew” Mpalla Mbengue et des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi.

Les maires de Ziguinchor et de Guédiawaye à savoir Ousmane Sonko et Ahmed Aidara ont été présents à l'intronisation d'Aida Mbodj. Mais ce n’est pas tout, car le leader du Grand parti (Gp), Malick Gakou, l’ancien ministre et maire, Habib Sy, Cheikh Tidiane Dièye entre autres ont pris part à ce rendez-vous qui a été marqué par un rituel symboliquement original avec des coups de feu, des tenues coutumières extravagantes et des chorégraphies particulièrement bien travaillées.



Ainsi, ”la Lionne du Baol” a manifesté toute sa satisfaction et remercié Buur Djognick pour la confiance placée en sa personne. «C’est une responsabilité de haute facture. J’ai perçu votre message que je dois décoder. Vous voulez promouvoir une autre forme de leadership: un leadership transformationnel.



Oui ! Buur Djognick a voulu, en plaçant son choix sur ma personne, compter sur moi pour appeler à la paix, concourir à la stabilité du pays, raffermir les liens de solidarité, consolider la paix sociale, la paix dans le champ politique», se réjouit l’ancienne mairesse de la commune de Bambey.



