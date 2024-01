Bambey - Choix des plénipotentiaires sans concertation : Un collectif de Benno se démarque et interpelle le Président Macky Le Mandat-Le collectif pour la redynamisation politique de Benno bokk yaakaar dans le département de Bambey, n’a pas tardé à rejeter le choix des plénipotentiaires qui, selon les membres dudit collectif, sont en train d’être choisis sans aucune concertation. C’est dans ce sillage que le collectif se dit démarquer totalement des choix et ne pourrait collaborer sous aucune forme avec ces derniers.

À cet effet, les membres du collectif ont interpellé le Président Macky Sall, le candidat Amadou Bâ et le chargé des élections Benoit Sambou. « Le Collectif pour la Redynamisation politique de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Bambey a constaté avec regret que les plénipotentiaires sont en train d’être choisis sans aucune concertation.



Le collectif voudrait dire à son Excellence, le Président de la République Macky Sall, à notre candidat Monsieur Amadou Ba et au chargé des élections M. Benoit Sambou qu’il se démarque totalement de ces choix et ne pourrait collaborer sous aucune forme avec ces plénipotentiaires.



Le collectif rejette et rejettera également toute autre décision à laquelle il n’est pas associé dans le département de Bambey. Le collectif réaffirme son engagement à côté de son Excellence, le Président de la République Macky Sall pour une large victoire du candidat Amadou Ba au soir du 25 février 2024 », a déploré le collectif à travers un communiqué.



Parmi le signataires, figurent : Ely Fall, Maire de la commune de Ngoye, Dr Cheikh Ndiaye, Maire sortant de Lambaye, ancien DG du CICES, consultant, Modou Ndiaye Maire de Baba Garage, ancien HCCT, Yakou Kane, Maire sortant de Gawane, ancien HCCT,

Maître Pape Sène, avocat à la Cour, Président du Comité sénégalais des Droits de l’homme, Maire sortant de Ndondol, Dr Cheikh Gadiaga, Conseiller économique, social et environnemental, Maire sortant de Dinguiraye, Professeur Mathioro Fall, Enseignant chercheur à l’Université de Thiès, ancien maire de Thiakhar,

Modou Sarr, HCCT élu de Bambey, Fatou Sène HCCT élue, Responsable Départementale des femmes de BBY de Bambey,

Mbaye Diouf Géomètre Topographe-Enseignant-chercheur Responsable politique APR de la Commune de Ngogom et Dr Djibril Thiaw Enseignant-Chercheur à l’UCAD, Maire de Réfane, Directeur du CFPTP, Coordonnateur du collectif.



