Bambey / Crise à l’UADB: Les autorités universitaires lâchent du lest

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Décembre 2021 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Une rencontre de médiation entre les autorités universitaires, les syndicats, les étudiants et la Ligue des imams et oulémas, s’est tenue à l’université Alioune Diop de Bambey, au centre d’un bras-de-fer entre apprenants et administration, ces derniers temps-ci. Il y a des décisions majeures qui ont été retenues.



D'aprés "Sud Quotidien", il s’agit entre autres, de la décision de l’Assemblée d’autoriser la levée de réquisition des forces de l’ordre, la tenue de deux sessions pour l’année 2020 2021 mais aussi la reprise des cours dès le 3 janvier 2022. Sur la question de la dissolution des Amicales et de la coordination des étudiants, le recteur de l’Université Alioune Diop de Bambey, Mahy Diaw soutient pour sa part que rien n’empêche les anciens Présidents des Amicales de revenir si les textes l’autorisent et s’ils ont la confiance de leurs camarades. Selon lui, les Amicales des UFR (Unités de formation et de recherche) forment la coordination. Pour rappel, le retrait des forces de sécurité du campus est effectif depuis le 24 décembre 2021.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook