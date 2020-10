Bambey: Deux policiers blessés par des étudiants lors... Après plus d'une heure d'affrontements entre étudiants et policiers, le calme est revenu à l'Université Alioune Diop de Bambey. Les faits se sont passés ce mardi.

Deux policiers ont été atteints et blessés légèrement par des projectiles, selon seneweb. Ces derniers qui se tordaient de douleur, ont été embarqués dans le panier à salade de la police.



A noter que les étudiants de l'UADB ont improvisé une manifestation pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie et d'études. Les manifestants ont paralysé le système éducatif et administratif, avant de bloquer la route nationale (RN3), où ils ont brûlé des pneus.



La police est intervenue pour disperser les étudiants, en lançant des grenades lacrymogènes. Mais ces derniers ont rispoté en jetant des pierres et des projectiles aux limiers.

