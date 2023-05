Bambey : Sit-in des étudiants de l’ISFAR pour dénoncer la fermeture de leur restaurant

Les étudiants de l’institut supérieur de formation agricole et rurale (ISFAR) de Bambey (centre-ouest), ont organisé ce mercredi, un sit-in pour dénoncer la fermeture de leur restaurant par la direction du Centre régionale des œuvres universitaires sociales (CROUS), a constaté l’APS.



« Aujourd’hui, nous avons décidé d’organiser un sit-in devant le CROUS pour discuter directement avec le directeur général afin d’avoir des explications sur la fermeture ce matin de notre restaurant », a déclaré le président de l’Amicale des étudiants de l’ISFAR, El Hadji Ahmadou Ba



Selon lui, les étudiants ont décidé mardi de décréter trois jours de journée sans ticket pour dénoncer les difficultés auxquelles ils sont confrontées. Tous les services du CROUS ont été avisés, a-t-il précisé.



En plus de la vétusté des bâtiments, les étudiants de l’institut supérieur de formation agricole et rurale déplorent la capacité d’accueil de leur restaurant.



« Sur un effectif de 400 étudiants, l’ISFAR dispose d’un seul restaurant de moins de 50 tables à manger », a fait savoir Ba, ajoutant que certains étudiants se mettent debout pour prendre leur repas faute de tables disponibles.



L’Amicale des étudiants de l’ISFAR réclame l’installation de fontaines et la livraison des lits superposés promis par les autorités pour améliorer les conditions d’hébergement des étudiants.



Les étudiants menacent de poursuivre leur mot d’ordre de grève si leur restaurant n’est pas ouvert dans les plus brefs délais.

