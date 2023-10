Bambey: Un élève de six ans mortellement fauché par une charrette

Un garçon de six ans, élève en classe d’initiation (CI) à l’école franco-arabe de Bambey Sérère, a été mortellement fauché par une charrette, lundi, a appris l’APS auprès du directeur de l’établissement, Cheikh Tidiane Ngom.



L’accident s’est produit vers 11h, à hauteur du lycée de Bambey Sérère. Une charrette qui se dirigeait vers marché hebdomadaire du village, a heurté violemment le jeune élève qui a succombé à ses blessures, précise l'Aps.



Selon le directeur de l’école franco-arabe, »tout est parti lorsque les élèves des écoles primaires ont été délogés par leurs aînés du nouveau collège d’enseignement moyen (CEM) de Bambey Sérère pour réclamer l’affectation de professeurs. »



« Envahis par la peur après des jets de pierres des grévistes, les enfants sont sortis pour rentrer en empruntant la route latéritique très fréquentée par les charrettes les lundis coïncidant avec la tenue du marché hebdomadaire. Malheureusement, une charrette qui roulait à toute vitesse a fauché le gamin », a expliqué M. Ngom



Le directeur de l’école franco-arabe estime qu »’on peut réclamer son droit sans user de violence, surtout pour des enfants du primaire ».



Il est inadmissible que les gens viennent dans les écoles, surtout primaires, jeter des pierres pour déloger les potaches », a-t-il fustigé, soulignant qu’il suffit de demander aux responsables d’établissement de dire aux élèves de sortir en toute tranquillité et sans violence, si le motif avancé est valable.



M. Ngom a indiqué qu’un autre élève de son établissement a été blessé à la tête après avoir reçu une pierre. Une situation qui atteste selon lui de l’urgence de trouver une solution aux multiples grèves des élèves à tous les niveaux.

