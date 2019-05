Bambey : fin de cavale pour le charlatan qui avait donné une décoction mortelle à Ibou Faye Le charlatan qui avait donné une décoction mortelle au sexagénaire, Ibou Faye, a été géolocalisé par la gendarmerie de de Bambey et sommé de répondre à sa convocation. Une injonction à laquelle il a finalement répondu, rapporte "L’Observateur". Il est actuellement en garde-à-vue, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

Pour rappel, le charlatan en question avait remis au défunt Ibou Faye, des gris-gris pour le protéger du mauvais sort. Il remettra ensuite une décoction à Ibou Faye, qui décèdera quelques instants après en avoir bu, alors que sa femme et son fils agonisaient.



Le charlatan pris de panique avait pris la fuite, prétextant aller chercher un médecin.

