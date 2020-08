Bambilor / La jeunesse alerte: « Ce qui s'est passé à Ndingler et à Mbane, est en train de se répéter dans notre commune»

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Août 2020 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

Après la sortie des membres du mouvement Sam Sa Gokh et celle des responsables de l’Union des républicains pour le contrôle citoyen et la bonne gouvernance pour dénoncer la mauvaise gestion du maire, c’est au tour de la jeunesse de l’APR de monter au créneau. Comme leurs aînés, ils dénoncent le bradage du foncier, les lotissements clandestins ayant causé les inondations dans les villages de Kounoune, de Kounoune Galap, à la cité des Enseignants. Ces jeunes ont également fustigé le mutisme du maire de la commune. « Le maire Ndiagne Diop est incompétent », avancent ces jeunes, qui ont tenu un point de presse pour interpeller le Chef de l’Etat Macky Sall, sur la situation actuelle à Bambilor.



« Les jeunes lancent un appel au chef de l’Etat Monsieur le Président Macky Sall. Nous ne voulons pas que ses efforts soient réduits à néant, à chaque fois que le besoin se présente, nous ne resterons pas les broix croisés », souligne Adama Sow, le porte-parole du Jour. Ce dernier et ses camarades qui sollicitent l’intervention rapide des autorités pour mettre fin aux agissements dans la commune de Bambilor, disent que trop c’est trop.



Ce qui s’est passé à Ndingler et à Mbane risque de se répéter à Bambilor, car alertent ces jeunes, les lotissements clandestins naissent de partout dans une illégalité totale. « Vous les ministres, députés, lutteurs, artistes, journalistes, les terrains qui vous ont été attribués par le maire Ndiagne Diop, seront perdus car octroyés dans des conditions illégales », avertissent Adama Sow et ses camarades.



Ousseynou Mbaye parmi les intervenants de ce point de presse, enfonce le clou en citant certains villages de la commune comme Bambilor et Kounoune qui sont dans les eaux et qui handicapent la circulation, là où le maire et ses acolytes disent que ce n’est pas de leur compétence. M. Mbaye dénonce et précise. « Et pourtant, nous avons entendu ces jours derniers, le ministre de l’Eau Mansour Faye alerter sur ce sujet à Saint Louis avant de visiter certaines zones de la commune ».



A l’occasion de ce point de presse, les jeunes ont tenu à lever toute équivoque et ambiguïté sur la dernière sortie de Mamadou Sall, qui pour rappel, avait dénoncé la mauvaise gestion du maire. « Le maire et ses subordonnés qui croient c’est Oumar Guèye qui est derrière, nous leur disons qu’ils se trompent sur toute la ligne. Personne n’est derrière. C’est la jeunesse de Bambilor qui s’est levée pour dénoncer la mauvaise gestion du maire, le bradage du foncier et les inondations dans la commune », précise Ousseynou Mbaye.



Les jeunes ont terminé leur rencontre avec la presse pour exiger du maire Ndiagne Diop, l'installation desdos d’ânes sur l’axe Bambilor- Gorom 2. Cette doléance fait suite de l’accident qui a coûté, la semaine dernière, la vie à un jeune garçon sur cet axe.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos