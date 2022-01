Bambilor: Ndiagne Diop: "Je suis propre, je n'ai pas volé de l'argent en simulant un accident..." Maire sortant de Bambilor et tête de liste de Bby, Ndiagne Diop s’est livré à un grave déballage contre ses adversaires. Je suis propre, je marche la tête haute partout dans la commune. Parce que moi je n’ai pas volé l’argent des habitants de Bambilor en inventant un accident de moto entre Rufisque et Bambilor

pour dire ensuite que l’argent a été emporté par le vent », a-t-il égratigné un de ses adversaires sans le

citer, rapporte Libération.

«nos adversaires ont perdu la confiance des populations. D'ailleurs, je détiens la lettre d'un des candidats qui a manœuvré pour le blocage de la coopération entre Manresa et Bambilor. cette coopération espagnole a aidé beaucoup de jeunes grâce à ses investissements dans notre commune.



je vous promets de lire cette fameuse lettre devant toutes les populations à Bambilor pour l'éclatement de la vérité. ce maintenant ces gens-là qui osent aujourd'hui solliciter le suffrage des populations de la commune de Bambilor. C'est dommage », a-t-il enfoncé le clou.

