Bambilor en chantier: Des statistiques et chiffres exhaustifs exposent les changements positifs du visage de la Commune Le Président de la République, Macky Sall à travers le Promoville est en train de changer le visage de la Commune de Bambilor, bénéficiaire de 3,300 Km de voirie neuves, assainies et très bien éclairées, réparties entre 9 tronçons et 7 bretelles. Une source autorisée au coeur des actions gouvernementales expose des statistiques et des chiffres exhaustifs vérifiés et vérifiables. En plus, il évoque la présence du FERA pour le bitumage de 1,8km, sans oublier le pavage de l'esplanade de la grande mosquée par le ministère de l'urbanisme.

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2023 à 07:49 | | 0 commentaire(s)|

La politique de développement infrastructurel de l’Etat sénégalais est sans équivoque. Elle est déroulée avec diligence et efficacité sur l’étendue du territoire national. La Commune de Bambilor semble être parmi les localités les mieux servies.



Ainsi, une source bien au coeur des projets et programmes du gouvernement est d’avis que l’ensemble des réalisations de l’Etat dans cette localité sont de loin d’être des moindres en terme de coûts et d’investissements. Et, lesdits investissement de l’Etat sous l’actuel pouvoir indiquent pleinement, qu’avec le Président Macky Sall, la Commune Bambilor a enregistré des changements positifs qui impactent de manière directe la vie de ses populations.



A retenir, des jeunes de la Commune de Bambilor avaient récemment fait une sortie pour déplorer le fait que leur Commune manque de tout depuis l'accession de Macky Sall au pouvoir. Et, pour l'inscription sur les listes électorales, ouverte depuis le 6 avril dernier, ces jeunes se disent prêts à y aller massivement pour éviter que d’autres personnes choisissent à leur place. Il s’agit d’après certains, d’une posture politique injustifiée. Mais, dit-on, « Weddi guiss bokk ci ! »































Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook