Bamboula en Russie: Augustin Senghor accuse les « lâches et les traîtres » Le président de la Fédération sénégalaise de football n’est pas du tout content des informations ayant fuité et faisant état d'une bamboula en Russie, lors de la dernière coupe du monde, de la part de l’instance dirigeante du football Sénégalais et du ministère de tutelle, selon "Vox Populi". Me Augustin Senghor a accusé de « traîtres et lâches », les personnes au sein de la FSF qui ont ébruité ces informations, hier, lors de la cérémonie de remise de drapeau à l'équipe nationale des moins de 20 ans, en partance pour la Coupe du monde en Pologne.

