Bandia : L’usine de fabrication de carreaux cambriolée, 95 millions FCfa et 25 000 dollars emportés

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2019 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

L’usine chinoise de fabrication de carreaux Twyford, située dans la commune de Bandia a été attaquée par des hommes lourdement armés. Les faits se sont produits dans la nuit du mardi 3 au mercredi 4 septembre dernier.



Ainsi, il a été révélé que les cambrioleurs ont neutralisé le gardien et emporté avec eux, 95 millions de FCfa et 25 000 dollars, planqués dans un coffre.



D’après Libération, une enquête a été ouverte pour mettre la main sur les cambrioleurs.

