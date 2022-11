Banditisme à Diamniadio : Comment la Gendarmerie a fait avorter une attaque à main armée…

« Une patrouille a été́ immédiatement organisée par la brigade de Gendarmerie locale, renforcée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention du Pôle urbain de Diamniadio, pour empêcher toute attaque à main armée contre les unités industrielles implantées dans la zone », explique la même source.



Surpris par la patrouille, informe le communiqué, « les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule de la Gendarmerie. Une riposte énergique a permis de neutraliser l’un des délinquants et de procéder à l’interpellation de deux d’entre eux. Ces derniers ont été́ trouvés porteurs d’objets justifiant leur implication dans cette attaque avortée ».



Résultat des courses, une enquête est ouverte et les investigations se poursuivent, souligne la division Communication de la Gendarmerie, avant d’inviter les populations à une plus grande collaboration, en appelant gratuitement, en cas de besoin, le Centre de Renseignement et des Opérations (CROGEND) aux numéros verts.













emediasn