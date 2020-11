Bank of Africa Sénégal : Le Produit net bancaire en hausse de 1,2% au troisième trimestre 2020

Par ailleurs, concernant l’évolution de l’activité, le rapport montre que la Bank of Africa Sénégal affiche un niveau d’encours de crédit en hausse de 5.2% comparée à décembre 2019, tirée par les crédits en faveur de la clientèle. Les encours des ressources en ce qui les concerne, « suivent la même tendance avec un accroissement des dépôts de 5,1% ».



Dans le même sillage, le rapport souligne que le Produit net bancaire s’améliore de 1,2% porté par la hausse des encours de crédit sur le troisième trimestre 2020 et que le coût du risque connait une hausse de 0,41%. Ce niveau, renseigne-t-elle enfin, reste toutefois en deçà des projections faites en anticipation de l’impact des effets de la pandémie sur les particuliers et les entreprises.

Source : Le rapport d’activité trimestriel de la Bank of Africa Sénégal fait ressortir un Produit net bancaire (Bnb) de 20,986 milliards de francs Cfa à fin septembre 2020 contre 20,728 milliards à septembre 2019, soit une hausse de 1,2%. Le Résultat net, indique dans la foulée le document est de 5,517 milliards à la période sous revue contre 6,144 milliards à fin septembre 2019, soit une baisse de 10,2%.Source : https://www.lejecos.com/Bank-of-Africa-Senegal-Le-...

