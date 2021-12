Banlieue dakaroise: Grand Médine réclame un lotissement C’est connu de tous : Grand Médine n’est pas loti. A cause de cette situation, les habitants de la localité déversent leurs eaux usées sur la voie publique. Entouré de nombreuses ruelles, le quartier est difficile d’accès, signale « Le Quotidien », qui souffle : Grand Médine a réclamé hier un lotissement au Chef de l’Etat.

Depuis belle lurette, les populations réclament un lotissement et une réglementation foncière.



Lors de la journée de SetSetal, le maire de la Patte d’oie, Banda Diop, a porté cette requête auprès du chef de l’Etat :



« Permettez-moi de rappeler une vieille doléance des populations de Grand Médine : la régularisation foncière avec comme honoraire, un réseau d’assainissement digne de ce nom. C’est notre candidat à la Ville de Dakar, qui me l’a soufflé », demande-t-il au président de la République.













