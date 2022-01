Banlieue de Dakar: Les caravanes indisposent clients et automobilistes Ils sont nombreux, les partis politiques ou coalitions qui ont opté pour des caravanes lors de cette campagne électorale pour les élections locales. En banlieue, cette stratégie n’est pas sans conséquence puisque des embouteillages monstres sont notés à longueur de journée, dans presque toutes les rues. Une situation que fustigent automobilistes et clients, qui souhaitent vivement la fin de cette campagne. Par contre, des jeunes remplissent les meetings et caravanes pour 3.000 voire 5.000 FCfa par tête, alors que les griots se frottent les mains.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Janvier 2022 à 09:33 | | 0 commentaire(s)|

Pour convaincre les électeurs et marquer leur présence sur le terrain, la quasi-totalité des candidats pour les élections locales de ce 23 janvier, a choisi de faire des caravanes. Une situation qui n’est pas sans conséquence puisqu’elle cause d’énormes désagréments aux automobilistes qui ne peuvent plus bouger une fois que le convoi d’un candidat est devant eux. « Ils nous fatiguent vraiment. Moi, personnellement, je suis contre cette stratégie. Ce matin (ndlr, hier), entre Tally Bou Magg et Bountou Pikine, j’ai fait là-bas presque 1h 30mn. Est-ce que cela est normal ? C’est ce qui prouve que ces politiciens de se soucient même pas du bien-être de la population. C’est écœurant », a fustigé Mamadou Mbaye, un jeune taximan. Il n’est pas le seul à subir les conséquences de ces caravanes qui causent des embouteillages monstres.



Trouvé derrière la caravane de la coalition Benno Bokk Yakaar de Pikine qui a vu la participation des 12 communes du département, Moussa Faye n’a pas caché son mécontentement: « J’étais obligé d’aller garer mon taxi ce matin (ndlr, hier) et voilà que je reviens le soir, pour encore tomber dans la même situation. Vraiment, ces politiciens nous causent beaucoup de tort. Je pense que ceux qui vont voter pour eux ne sont pas dans la circulation mais dans les maisons. Donc, ils doivent aller à la rencontre de ces gens-là et laisser la circulation », s’est-il plaint.



Intéressée par le sujet, Fatou, une jeune fille qui se trouvait dans le taxi de Moussa, se désole et souhaite que pour les élections futures, les préfets interdissent tout simplement les caravanes. « Ceci doit vraiment être une leçon pour les élections à venir. J’ai un rendez-vous en urgence que je vais certainement rater à cause de ces petits politiciens. Je demande personnellement aux préfets d’interdire ces caravanes. Sinon, qu’on fasse des communiqués pour dire que tel jour, il y aura une caravane à tel lieu », a-t-elle proposé.



Des jeunes payés entre 3.000 et 5.000 FCfa pour remplir les caravanes et meetings. Pendant ce temps, certains jeunes se frottent les mains. C’est le cas d’Abdou Diop, un «remplisseur » : « c’est le jackpot pour nous les jeunes chômeurs. Moi, chaque jour je reviens à la maison avec 5.000 ou 3.000 FCfa après des porte à porte, caravanes ou meetings. C’est mon travail actuellement. Et ça marche à merveille ».



Certains jeunes choisissent même les candidats à suivre. Pour eux, ce sont les candidats de la mouvance présidentielle qui dégainent le plus. C’est pourquoi, ils les suivent un peu partout. «Il y a un de nos grands frères qui nous appelle chaque jour pour nous proposer un marché. Mais quand il dit que c’est un candidat de Benno Bokk Yakaar, on est tous contents parce que là-bas au moins, on espère revenir avec plus d’argent que quand il s’agit de l’opposition. Si on était chez moi, j’allais te sortir tous les t-shirt que j’ai récoltés pendant cette campagne et tu verras. Chaque t-shirt était accompagné d’argent. Puisqu’on n’a pas de boulot, nous n’allons pas rater cette occasion d’avoir quelques chose », précise le jeune habitant de Pikine.



D’après "Liberation", les griots se frottent les mains pendant les meetings. Cette campagne électorale pour les élections locales est aussi une période où les griots se frottent les mains. Ils se déplacent d’un meeting à un autre pour chanter les louanges de l’organisateur. « Je ne chante pas n’importe qui », nous dit d’entrée Aïda, sourire aux lèvres. Avec un verbe très facile, elle arrive à se faire de l’argent après juste quelques mots qui dopent certainement les candidats. « La campagne électorale est très courte, elle devrait au moins durer 2 mois. Mais 2 semaines, c’est peu. Moi, je sors tous les jours chez moi à 10 heures pour revenir vers 23 heures, avec beaucoup d’argent », nous dit-elle.



Lors de la caravane de la coalition Benno Bokk Yakaar de Pikine, ils étaient très nombreux ces griots qui, souvent, ne connaissent même pas la personne qu’ils chantent. « Quand j’arrive, je demande parfois qui est le leader et lorsque je le vois, je commence à le chanter jusqu’à ce qu’il mette la main à la poche », se targue Aïda.



