Bannière Pastef aux Législatives: Samba Ndiaye et Cie approuvent la formule d'Ousmane Sonko

le Mercredi 25 Septembre 2024

Le Parti-Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal (P-Mdis /Liggéy senegaal ci jàmm), a réaffirmé son ancrage dans la coalition Diomaye Président. A travers un communiqué reçu à Emedia, Samba Ndiaye et ses camarades qui se sont réunis dimanche dernier, disent approuver «l a décision du Président du Pastef ,de présenter une liste sous la bannière de son parti, en y intégrant ses alliés de la façon la plus représentative ».



Selon "Bes Bi", il appelle donc tous les membres et sympathisants du P-Mdis à la mobilisation, pour « faire corps avec ladite liste, dans une dynamique de victoire éclatante aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 ». Ce parti « propose une réforme constitutionnelle, pour faire perdre le mandat de député à tout parlementaire démissionnaire d’une coalition, dont il a été élu sur la liste ».

Ndèye Fatou Kébé