Bannière Pastef aux Législatives: Samba Ndiaye et Cie approuvent la formule de Sonko

Mercredi 25 Septembre 2024

Le Parti-Mouvement démocratique pour le développement intégral du Sénégal (P-Mdis /Liggéy senegaal ci jàmm) a réaffirmé son ancrage dans la coalition Diomaye Président. A travers un communiqué reçu à Emedia, Samba Ndiaye et ses camarades qui se sont réunis dimanche dernier, disent approuver «la décision du Président du Pastef de présenter une liste sous la bannière de son parti en y intégrant ses alliés de la façon la plus représentative».



Selon Bes Bi, il appelle donc tous les membres et sympathisants du P-Mdis à la mobilisation pour «faire corps avec ladite liste dans une dynamique de victoire éclatante aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024». Ce parti «propose une réforme constitutionnelle pour faire perdre le mandat de député à tout parlementaire démissionnaire d’une coalition dont il a été élu sur la liste»

