Banque Atlantique : manœuvre frauduleuse autour de 9,3 milliards FCFA Al Hassane Kaba, l’ancien Directeur général de la Banque Atlantique, et 4 de ses agents, Pierre Ndiaye, chargé de la clientèle, Georges Lawson, ex-directeur des risques, Cadio Diop Koné, ancien chef du contentieux et Hélène Houbda, ex-conseillère juridique, sont mal barrés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon plusieurs journaux parus aujourd’hui, don’t L’Observateur, Les Echos ou encore Libération, ils vont faire face au Doyen des juges d'instruction, pour expliquer pourquoi, après avoir accepté l’hypothèque des biens appartenant au Groupe Hallegro, ils n’ont pas décaissé le prêt de 9 milliards de Fcfa, au profit du Groupe, qui a finalement déposé une plainte.



Ils devront faire face au magistrate-instructeur et risquent une inculpation pour escroquerie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos