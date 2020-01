Banque Islamique, le vigile blesse une cliente en essayant de la sortir de force Débitée, selon elle, à tort, de façon répétitive, de sommes d'argent qu'elle n'a pas retirées, cette cliente de la banque islamique s'est rendue sur place pour régler le problème. A sa grande surprise, elle est chassée de la banque par les responsables. Refusant d'obéir à l'ordre donné, le vigile emploie la force et la blesse. Lisez son témoignage.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 15:58 | | 1 commentaire(s)|

BANQUE ISLAMIQUE, la banque qui ne respecte pas la clientèle et qui débite ton compte en prétextant un dysfonctionnent monétique; en effet, à la date 28 novembre sur des opérations au GAB, j’ai été débitée de 150.000 et 100.000 sans que je puisse percevoir l’argent. Ayant informé ma chargée de compte, cette dernière me demande d’écrire, chose faite sans effet.



Après trois semaines, en la relançant, elle me demande de réécrire, là aussi, pareil, je cours toujours derrière mes fonds, HIER à 17 heures, ils m’ont refait le même coup sur un montant de 300.000 et 100.000, ce qui fait un total de 400.000 FCfa. Les ayant contacté en les informant du fait, il me disent d’écrire encore, me rendant à l’agence BIS de Sacré-cœur 3, où est domicilié le compte de ma société n•113 999.



Le chef d’agence n’a même pas eu l’amabilité de me recevoir avec son air hautain, en sortant de la banque, qu’il me parla à peine, juste pour me dire d’écrire. Alors là, ç'en est trop. « Ecrire «, ces gens-là pour qui il se prennent ! Pour le premier préjudice subi jusqu’à présent, je cours derrière mes sous que la banque m’a injustement pris et là encore, ils me font la pareil et leur vigile se permet de me sortir de force de la banque en me blessant devant tous les clients.



Ci-joint la photo des blessures qu’il m’a fait, là je compte sur le soutien de tous ce qui sont contre l’injustice et l’abus pour me soutenir, dès demain, j’irai déposer ma lettre au niveau du procureur, merci à tous et merci d’avance. La question que je demande, c'est en quoi cette est-elle islamique?



Mon propre argent, c’est cela que je réclame à une banque qui est censée être un lieu sûr, mais au contraire, avec la Banque Islamique, méfiez-vous et vérifiez à tout instant, vos mouvements de compte.

