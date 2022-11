Banque Orabank: 6 milliards FCfa détournés et le cerveau identifié Six milliards de francs CFA ont été volés par des cadres de la banque Orabank. L’argent détourné a été viré à travers les lignes de crédit dans le compte d’un client de la banque.

Libération révèle que ladite somme a été retirée par l’homme d’affaires M. Ndiaye qui a retiré plus d’un milliard en un jour. Il a réussi à retirer 6 milliards FCfa à Orabank, à travers ses nombreux comptes ouverts dans les livres de la banque.



L’homme d’affaires a profité des avantages offerts par les lignes de crédit, lequel permettait de libérer un montant cash, un découvert et un crédit immédiat pour les traites.



Pour les traites, Ndiaye a fait usage de ce qu’on appelle dans le jargon bancaire « effet de cavalerie ». C’est-à-dire encaisser des traites qui lui ont été payées par une autre société.



Alors que dans la réalité, il est le propriétaire de la société émettrice des traites et de celle bénéficiaire. La Division des investigations criminelles (Dic) traque ses complices au sein de Orabank.



