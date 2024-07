Banque africaine d’import-export : De nouveaux changements au sein du Conseil d’administration

Selon le document, dans la Catégorie “A”, Mme Lydia Shehu Jafiya a été élue en remplacement de Mme Aliyu Ahmed. Mme Jafiya est la Secrétaire permanente du Ministère fédéral des Finances de la République fédérale du Nigeria.



Amadou Hott a été élu pour occuper le poste de membre du Conseil d'administration sur désignation de la Banque africaine de développement. M. Hott est actuellement l’Envoyé spécial du Président du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) pour l’Alliance pour l’infrastructure verte en Afrique. Avant cette nomination, M. Hott a été Ministre de l’Économie, de la Planification et de la Coopération internationale.



Dans la Catégorie “B”, Noël Mekulu Mvondo Akame a été élu en remplacement de Jean-Marie Mani. M. Mekulu Mvondo Akame est actuellement le Directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) du Cameroun.



Dans la Catégorie "C”, Mme Yu Wen a été élue en remplacement de Mme Lili Yang. Mme Yu Wen est actuellement Directrice générale du Département international de la Banque d'import- export de Chine (Cexim).



Le communiqué renseigne que les actionnaires de la Banque ont également approuvé une augmentation du capital social autorisé de 5 à 25 milliards de dollars US. Cette augmentation tient compte de la croissance rapide de la Banque en réponse aux défis auxquels le continent africain est confronté. Elle permet également à la Banque de soutenir la croissance et le développement de l’Afrique, conformément à son mandat qui consiste à promouvoir le commerce continental et à asseoir son importance sur la scène mondiale.



Le Professeur Oramah, Président d’Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, a fait remarquer :



« Afreximbank est très reconnaissante envers les membres du Conseil d’administration sortants pour les services qu’ils ont rendus à la Banque et à l’Afrique. Pendant de nombreuses années, ils ont été membres d'une équipe formidable qui a contribué de manière significative à la vision de la Banque pour l'Afrique, a créé des alliances et a aidé l'Afrique à faire face à des vents contraires importants. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres du Conseil d’administration. Nous espérons pouvoir compter sur leur soutien et leur expertise dans nos efforts pour construire une Afrique mondiale prospère. Ensemble, nous redonnerons dignité et fierté aux Africains du monde entier ».



Il a ajouté que l'approbation massive par les actionnaires de l'augmentation historique du capital de la Banque de 5 à 25 milliards de dollars US reflète leur ferme conviction et leur confiance dans le Conseil d'administration et la direction de la Banque, ainsi que dans la mission de cette dernière. Cette décision nous donne suffisamment de marge de manœuvre pour mobiliser les capitaux dont nous avons besoin en vue de créer une banque au service de tous les Africains.



Adou FAYE