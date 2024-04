Banque africaine d’import-export : Les assemblées annuelles prévues aux Bahamas en juin prochain

Le Pr Benedict Oramah, président d’Afreximbank et du Conseil d’administration a déclaré : « La décision historique d'Afreximbank d'organiser les 31èmes Assemblées annuelles aux Bahamas est une première dans les Caraïbes. Les perspectives sont extrêmement encourageantes pour de nombreux pays d'Afrique et de la Caricom, comme en témoigne la prévision du Fmi selon laquelle sept pays africains et un pays de la Caricom figureront parmi les dix économies connaissant la croissance la plus rapide dans le monde ; le renforcement des liens entre les deux régions présente donc un intérêt mutuel évident pour l'accélération de la croissance et de la prospérité.



«Nous sommes à une époque où certaines grandes économies mondiales réagissent aux tensions géopolitiques en restreignant le commerce international pour donner la priorité à leurs entreprises nationales. Cet abandon partiel du système commercial fondé sur des règles, dans lequel le commerce international s'effectue selon des règles transparentes, non discriminatoires et impartiales convenues, menace la dépendance de longue date des économies africaines à l'égard du soutien mondial en faveur d'une croissance et d'une prospérité partagées. Dans ce contexte, le thème des 31èmes Aam et du 3ème Actif s’intitule _: «Owing Our Destiny : EconomicProsperity on the Platform of Global Africa » (Notre destin : la prospérité économique sur la plate-forme de l'Afrique globale)._Ce thème reflète notre volonté d'élargir le débat afin de trouver des solutions aux défis qui affectent les économies africaines et caribéennes, aux questions politiques nécessaires pour promouvoir la croissance, le développement et la prospérité en Afrique et dans les Caraïbes, et pour accélérer les échanges commerciaux ainsi que les flux d'investissement

intra-africains, y compris avec la diaspora. ».



Lors de la cérémonie de signature, qui a été retransmise en direct pour toucher le public mondial, l'Honorable Philip Davis, Premier Ministre du Commonwealth des Bahamas, a déclaré : « Accueillir aussi bien les Aam que l'Actif démontre la détermination et l'engagement des Bahamas à tirer parti de l'histoire, de l'identité et des cultures partagées par les nations afro-caribéennes pour établir des liens commerciaux, d'investissements et de transports direct bien plus importants que par le passé.



Cela stimulera la croissance économique et le développement, ce qui aura un impact sociétal infiniment bénéfique. Il est également essentiel que nous renforcions notre influence mondiale en parlant d'une seule voix sur des questions telles que l'obtention d'une action mondiale pour lutter efficacement contre le changement climatique. ».



Adou Faye



Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas et la Banque Africaine d'import-export (Afreximbank) ont signé aujourd'hui l'accord permettant aux Bahamas d'accueillir les 31èmes Assemblées annuelles d'Afreximbank (Aam) et la troisième édition du Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (Actif). Selon un communiqué de presse, les Aam se tiendront à Nassau, aux Bahamas, du 12 au 14 juin 2024.Source : https://www.lejecos.com/Banque-africaine-d-import-...