Banque africaine de Développement : Maimouna Ndoye Seck élue au poste d’Administrateur Dans le cadre des 54emes assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement qui se déroulent actuellement à Malabo en Guinée Équatoriale, Mme Maimouna Ndoye Seck , ancienne ministre du Tourisme et des Transports aériens a été élue au poste d’Administrateur siégeant au conseil d’administration de l’institution panafricaine.



Entrée réussi du Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération Amadou Hott. En effet, appuyé par le Ministre Délégué Général de la DER , Pape Amadou Sarr et aidé par sa bonne connaissance du fonctionnement de l’institution, il vient de porter triomphalement la candidature de Maimouna Ndoye Seck au poste d’Administrateur siégeant au conseil d’administration de la BAD.



C’est ainsi que huit pays africains à savoir le Bénin , le Burkina Faso, le Cap-Vert , les Comores , le Gabon , le Mali, le Niger et le Sénégal ont porté leur voix sur la candidate du Sénégal qui va désormais les représenter au sein des instances dirigeantes de la Banque africaine de développement. La proclamation des résultats de ce vote a eu lieu ce jeudi 13 juin à Malabo.

Ismaila BA, Envoyé Spécial à Malabo

