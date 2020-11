Banque africaine de développement : Moody’s confirme la note « AAA » de la dette à long terme

« Une réserve suffisante de liquidités et un libre accès aux marchés de capitaux internationaux renforcent également sa capacité à assurer le service de sa dette », a ajouté Moody’s. « En outre, la banque, en tant que première institution de développement en Afrique, bénéficie d’une longue expérience et de la capacité et de la volonté de ses actionnaires de soutenir ses objectifs de développement, illustré parfaitement par l’importance des contributions de pays membres non régionaux bénéficiant d’une notation élevée. », lit-on dans le communiqué publié par la banque.



« La notation « AAA » de Moody’s confirme la solidité de la politique prudente de gestion des finances et des risques menée par la Banque ainsi que celle de son dispositif de gouvernance, même face aux conditions difficiles qu’impose la pandémie de Covid-19 », a déclaré Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement.



« Le soutien exceptionnel des actionnaires de la Banque renforce notre capacité à financer les pays d’Afrique. Nous continuerons à gérer les risques et les besoins en capitaux de manière appropriée pour aider les pays du continent à reconstruire leurs économies au mieux et plus rapidement, tout en leur garantissant une résilience économique, sanitaire et climatique. », a-t-il dit.



« Grâce au fort soutien de ses actionnaires et à son profil financier solide, la Banque africaine de développement est notée « AAA » avec une perspective stable par toutes les grandes agences de notation internationales », a souligné Bajabulile Swazi Tshabalala, première vice-présidente par intérim, vice-présidente en charge des finances et directrice financière du Groupe de la Banque africaine de développement.



La notation financière confirmée par Moody’s fait écho aux affirmations précédentes de la note AAA avec perspective stable de la Banque par les autres principales agences de notation internationales, à savoir Fitch Ratings, Standard and Poor’s Global Ratings et l’Agence japonaise de notation de crédit.

Source : https://www.lejecos.com/Banque-africaine-de-develo...

