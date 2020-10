Banque agricole: Une caissière détourne 94 millions FCfa

Une histoire de détournement d'argent secoue la Banque agricole. D'après "L’Observateur", une caissière du nom de A. Nd. qui travaillait à la Banque agricole de Keur Massar, a été arrêtée et déférée au parquet. Elle est accusée d’avoir détourné la somme de 94 millions FCfa des caisses de l’institution bancaire.



D'après le récit du journal, elle soutient avoir remis l’argent volé à des charlatans, aux fins de contrefaçon de billets de banque. Elle aurait aussi confié aux gendarmes enquêteurs, qu’elle a été maraboutée. Suite à ses aveux, le charlatan O. B. et son bras droit Mb. O, ont aussi été arrêtés.

