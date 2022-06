Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest : L’Ivoirien Jean Claude Kassi Brou, prochain gouverneur

Agé de 69 ans, M. Brou va ainsi succéder à son compatriote Tiémoko Meyliet Koné nommé vice-président de Côte-d’Ivoire. Il a été désigné par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Ils étaient réunis dans la capitale ghanéenne à la faveur d’une session de l’Union, précédée d’un sommet extraordinaire de la Cedeao portant notamment sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.



Jean Claude Kassi Brou a occupé les fonctions de l’Industrie et des Mines avant de diriger la Commission de la Cedeao. Il a également occupé le poste de conseiller économique et financier du Premier ministre ivoirien, de 1991 à 1995. En 1996, il est nommé directeur de Cabinet du Premier ministre, poste qu’il conserve jusqu’en 1999.



M. Brou a démarré sa carrière au Fmi en 1982. Ainsi, il sert au Sénégal de 1990 à 1991 comme représentent résident. Il a également travaillé pendant huit ans à la Bceao. Jean Claude Kassi Brou fut aussi le représentant résident de la Banque mondiale pour le Tchad de 2010 à 2012.

Adou FAYE







L'information a été donné par le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara dans un tweet sur son compte Twitter : « J'adresse mes chaleureuses félicitations à notre compatriote Jean-Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la #CEDEAO , désigné futur Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ( #BCEAO ) au cours de notre Sommet. »





Source : La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a un nouveau gouverneur. Il s’agit de l’Ivoirien, Jean Claude Kassi Brou, actuel président de la Commission de la Cedeao. Sa désignation a été actée le 4 juin dernier à Accra au Ghana.Source : https://www.lejecos.com/Banque-centrale-des-Etats-...

