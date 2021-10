Banque d’investissement et de développement de la Cedeao : Olagunju M. O. Ashimolowo nommé vice-président chargé des opérations

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Octobre 2021 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|



Selon un communiqué de presse de la Bidc, M. Ashimolowo, PhD, apporte à la banque une solide et pertinente expérience qui permettra de renforcer et de consolider davantage les opérations et le cadre de gouvernance de la Banque. Avant sa nomination, il a occupé le poste de directeur du département de l'audit interne et de l'évaluation des opérations pendant plus de quatre ans à la banque. Il a précédemment occupé le poste d'auditeur auprès du Groupe Ecobank Transnational Incorporated (Eti) pendant neuf (9) ans.



M. Olagunju M.O. Ashimolowo est membre de l’Institut des experts-comptables agréés du Nigeria (Ican) et également un haut cadre des secteurs bancaire et financier international, avec à son actif une expérience de plus de 30 ans en matière de gestion financière, de gestion des risques de gouvernance et de conformité. Il est titulaire d’un Mba (en finance) de l’université de Lagos, d’un master en recherche appliquée aux entreprises (Mabr) et d’un doctorat en administration des affaires (Dba) de la SBS Swiss Business School, à Zurich, en Suisse.



La Bidc est une banque régionale d'investissement et de développement de premier plan, basée à Lomé, en République togolaise, créée par ses quinze (15) États membres que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.



Au cours des quatre dernières décennies, la Bidc a investi environ 2,8 milliards USD dans les programmes de développement inter et intra-régionaux portant sur diverses initiatives dans les domaines des infrastructures et des équipements de base, du développement rural et de l'environnement, de l'industrie, et dans le secteur social et celui des services.

Adou FAYE





Source : Le Conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), qui a tenu sa 75ème session le 1er octobre 2021 au siège de la Banque, a nommé à l’unanimité Olagunju M. O. Ashimolowo en qualité de vice-président chargé des opérations de la Banque.Source : https://www.lejecos.com/Banque-d-investissement-et...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos