Banque de l’Habitat du Sénégal : Bocar Sy passe le témoin

Après un premier passage à la Direction du Crédit de la BHS en 1988, où il a su développer une expertise forte en matière d’analyse et de modélisation financière et fait montre d’une maîtrise des divers instruments de financement de l’immobilier, il rejoint en 1998 la filiale sénégalaise de la BNP Paribas (BICIS) pour y mettre en place la première « Direction des Affaires Immobilières » au sein d’une banque universelle au Sénégal.

A ce poste, il conçoit et met en œuvre les stratégies adaptées au marché de l’immobilier sénégalais et met en œuvre les leviers bancaires avant-gardistes et valides pour assurer son essor.



De retour à la Banque de l’Habitat du Sénégal en 2006 en qualité de Directeur Général Adjoint, il accentue la force d’exploitation de la BHS, initie les chantiers de l’amélioration de la qualité de service, et renforce la proximité de la BHS avec les promoteurs et les clients.

Et c’est tout naturellement qu’en 2010, il est confirmé Directeur général, bouclant ainsi 19 ans de Direction Général dont 14 ans au poste de Directeur Général. C’est donc 14 années de challenges renouvelés et surtout d’innovation à la tête de la BHS qu’il vient d’accomplir.



Déjà en 2019, il avait lancé l’initiative hardie des « Diasporas Bonds » dont l’objectif était la transformation qualitative de l’épargne de nos compatriotes en investissements immobiliers ; répondant ainsi à une demande lancinante de ces sénégalais de l’extérieur, désireux d’investir dans le secteur immobilier de manière sûre, à travers des canaux et des mécanismes leur garantissant les fruits de leur investissement.



Il faut le reconnaître, pour une première en Afrique au Sud du Sahara, ce fut une belle réussite avec un taux de souscription de près de 114%.



L’homme est discret et réputé proche de ses équipes, n’acceptant de communiquer ces dernières années qu’au titre de ses fonctions de Président de l’Association des Professionnels de Banques et établissements financiers du Sénégal (APBEF) où il a insufflé un dynamisme au fonctionnement de cette association.



Sous son magistère, M. Sy, par ailleurs président de la Fédération des associations professionnelles des Banques et Etablissements Financiers de l’UEMOA (FAPBEF-UEMOA) depuis le 15 janvier 2023, a piloté le chantier de l’acquisition du site devant abriter le siège de l’APBEF. Ce qui va grandement contribuer à peaufiner l’image et la visibilité de l’association.



Son engagement en faveur d’un dialogue fécond et permanent avec les acteurs économiques, clients et autorités étatiques d’une part, et d’autre part, sa gestion de la crise de Covid -19 avec la banque centrale, ont été particulièrement appréciés des autorités étatiques et du Gouverneur de la BCEAO.



Il se retire mais on sait qu’un bon banquier ne se retire jamais, il se met en retrait. Mais l’homme connu pour sa disponibilité et sa maîtrise du secteur de l’immobilier en général et de son financement en particulier devrait apporter sa contribution à la mise en place d’un système de financement innovant du logement et adapté à nos économies informelles avec une population jeune.



Il a placé la « barre » BHS dans l’écosystème financier sous régional très haute. Ayant développé autour de lui un management de proximité avec ses équipes depuis son retour en 2006, nul doute que son successeur dont on connaît déjà le nom sous réserve de l’avis de la commission bancaire, saura tenir la barque même si le challenge est ardu au vu contexte économique global assez instable.



Mme Astou Rose Gaye, c’est d’elle dont –il s’agit, est un pur produit de la BHS, ayant travaillé aux côtés du Directeur Général sortant, à différentes fonctions autour du cœur de métier de la BHS, c’est-à-dire l’immobilier avant de devenir conseillère, puis Directrice en charge des Partenariats et des projets structurants de ladite banque. Elle est donc en terrain connu. On lui souhaite, d’avance, bonne chance.



Le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos) vous offre en exclusivité, la prise de parole du « Mozart» du financement de l’immobilier , dans une grande interview bilan, que Mamadou Bocar SY a accepté de nous accorder sur les points qui touchent, entre autres à l’Apbef et la Fapbef Uemoa.



Cet interview est à paraître dans le numéro spécial Banque de votre journal Lejecos, prévu pour le début du mois d’octobre.

Ismaila BA





