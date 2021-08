Banque islamique de développement : Un forum du secteur privé prévu le 2 septembre prochain à Tachkent

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, le forum sera organisé dans le cadre des réunions annuelles des Conseils des Gouverneurs et des assemblées générales des membres affiliés au Groupe de la Bid, qui se tiennent sous le thème de « Riposte, rétablissement et relance : pour un après-Covid-19 de résilience et de prospérité pour Tous ».



L’objectif principal du forum est de mettre en évidence les activités du Groupe de la Bid dans les pays membres, les services qu’il offre, les initiatives qu’il mène et les solutions qu’il apporte aussi bien dans le secteur de l’investissement que du commerce et de l’assurance. Le forum se veut une plateforme idoine pour forger des relations d’affaires et des partenariats avec des parties prenantes de premier plan. Il permet de partager les expériences, les réussites et les meilleures pratiques et d’explorer les opportunités d’investissement et de commerce offertes par les pays de la

Communautés des États indépendants. Par ailleurs, il permet de relier la communauté des affaires des pays membres en organisant des réunions

parallèles entre entreprises d’une part et entre entreprises et gouvernements d’autre part.



Le forum débattra des efforts nécessaires pour surmonter les difficultés engendrées par la pandémie à coronavirus. De même, il mettra en exergue le Programme stratégique de préparation et de riposte du Groupe de la Bid, son enveloppe financière (2,3 milliards de dollars) et son approche dite des « 3R » (Riposte, Rétablissement et Relance).



Le Forum devrait réunir plus de 1 000 participants, tous secteurs confondus, du monde entier, notamment des responsables de gouvernements,

d’entreprises locales et internationales, d’institutions multilatérales et financières, de chambres de commerce et d’industrie, d’associations professionnelles et d’agences de promotion des investissements, des investisseurs, des entrepreneurs et des décideurs, ainsi que les gouverneurs de la Bid.



Adou Faye





Source : Les institutions du Groupe de la Banque islamique de développement (Bid) spécialisées dans le développement du secteur privé organiseront le Forum du Secteur Privé le 2 septembre 2021 à Tachkent (Ouzbékistan).Source : https://www.lejecos.com/Banque-islamique-de-develo...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos