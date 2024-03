Banque ouest africaine de développement : Approbation de nouvelles opérations d’un montant de 8 561,4 milliards FCFA

Selon un communiqué de presse, après avoir approuvé le procès-verbal de la 140ème réunion, tenue le 04 mars 2024, en visioconférence, le Conseil a procédé à l’arrêté des comptes annuels de la Boad pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, porté un avis favorable sur le Rapport annuel 2023, l’état de recouvrement des créances sur prêts de l’institution au 28 février 2024 et la situation globale des recouvrements au 31 décembre 2023.



Par ailleurs, informe la même source, les administrateurs ont approuvé neuf (09) nouvelles opérations pour un montant global de 169,483 milliards FCFA, portant à 8 561,4 milliards FCfa le total des engagements à date (toutes opérations confondues) de la Boad, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.



Pour le Sénégal, la Boad approuve le financement du projet régional d’aménagement de la route Labé – Mali (Guinée) – frontière du Sénégal – Kédougou – Fongolembi (Sénégal). Ce projet vise le désenclavement des zones citées afin de faciliter les échanges économiques et sociaux aux niveau national et régional. Le montant de l’opération est de 23 milliards FCfa.

Source : https://www.lejecos.com/Banque-ouest-africaine-de-...