Banque régionale des marchés: Alioune Camara débarqué de son poste de Directeur général À la tête de la Banque régionale des marchés (BRM), depuis le lancement de ses activités en 2007, le banquier sénégalais Alioune Camara a été débarqué. Cette décision est intervenue lors du Conseil d’Administration de la banque du mercredi 05 février 2020, tenu à Dakar.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Février 2020 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Selon des informations exclusives obtenues par "Confidentiel Afrique" ce vendredi 07 février 2020, le Directeur général de la Banque régionale des marchés (BRM), Alioune Camara, depuis 2007, a été débarqué, à l’issue de la séance du Conseil d’Administration de la banque, tenu le mercredi 05 février à Dakar( capitale du Sénégal).



Selon des sources autorisées parvenues à "Confidentiel Afrique", les administrateurs de la BRM ont décidé de se séparer de Alioune Camara, après 12 ans passés à la tête de cette institution bancaire. Selon nos informations, Alioune Camara, a été remplacé par Germaine Diène Sokhna, jusqu’ici patronne de la filiale de Côte d’Ivoire de la Banque régionale des marchés. Le Conseil d’Administration, présidé par Mansour Cama, Président de la CNES, a jeté au finish son dévolu sur Germaine Diène Sokhna, pour succéder à Alioune Camara.



La désormais ex-Directrice générale de BRM Côte d’Ivoire assure pour une période transitoire, les fonctions de DG de BRM Sénégal. On souffle dans le milieu, que le départ de Alioune Camara serait lié à un climat agité au niveau du haut etablishment.



La banque d’affaires propose des offres en matière d’ingénierie financière, de placements, de financements structurés et de conseils aux entreprises.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos